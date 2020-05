Geschäft mit Angst vor K.-o.-Tropfen

USA

Vier College-Studenten aus denist es nun sogar gelungen, für einen K.-o.-Tropfen-Test knapp 200.000 Dollar per crowd-funding zu sammeln. Ihr Produkt klingt tatsächlich vielversprechend: Frauen müssten nur ein paar Tropfen ihres Getränks auf ihren Nagellack tropfen und dann wüssten sie schon, ob sich darin K.-o.-Tropfen befinden. Seit Tagen geistert diese Meldung durch internationale Medien und soziale Netzwerke.

"Das ist nichts weiter als ein Facebook-Hype", sagt Fritz Sörgel vom Instituts für Biomedizin in Nürnberg, im deutschen Nachrichtenmagazin Spiegel. Auch Peter Lieberzeit, Universitätsprofessor am Institut für Analytische Chemie an der Uni Wien, zeigt sich im Gespräch mit dem KURIER mehr als skeptisch: "Prinzipiell kann so etwas funktionieren. Die vier Burschen vermitteln aber nicht den Eindruck, als ob sie wirklich wissen, was sie da tun." Tatsächlich kündigten sie nur an, so etwas entwickeln zu wollen. Mehr als eine Webseite und ein Bild von ihnen gibt es nicht. Wie das mit dem Nagellack funktionieren könnte, verraten sie nicht. Damit schafften sie es aber immerhin in große US-Medien wie CBS-News oder in die Huffington Post.

Die Probleme für einen tatsächlich funktionierenden Test sind laut Lieberzeit so groß, dass die Sinnhaftigkeit prinzipiell schon fraglich sei. Zuletzt sorgte die deutsche Schülerin Julia Huber im März für einen ähnlichen medialen Hype. Ihr Test hatte nur ein Problem, das in den Berichten gerne verschwiegen wurde: Bei Zimmertemperatur dauert es eine halbe Stunde, bis die kleinen Röhrchen überhaupt etwas anzeigen. Ganz zu schweigen davon, wer mit der Ausrüstung tatsächlich in eine Disco geht und allerlei Tests durchführt. Da ist es meist einfacher und billiger, sich ein neues Getränk zu kaufen.