Der Motor springt heuer nicht richtig an

Freitag gegen Mittag liegt er wieder in der Luft: dieser für das Harley-Treffen so typische Benzin-Geruch. Und es ist wieder zu hören: das Knattern, das Donnern der Motoren. Es hat aufgeklart in Kärnten, in Wahrheit lässt sich die Sonne das erste Mal in dieser Woche blicken. Und plötzlich säumen Tausende Kult-Maschinen die Straßen, führen die Besitzer ihre Bikes zum Ossiacher See, zum Wörthersee und wieder retour.

Aber was in den vergangenen 16 Jahren die Regel war, ist plötzlich zur Momentaufnahme geworden. Ein Sechs-Stunden-Fenster Normalität, viele wagen ihre erste Ausfahrt. "Rekordjahr wird es keines mehr, wir haben es 2014 mit außerordentlichen Bedingungen zu tun", sagt Christian Kresse, Chef der Kärnten-Werbung. "Die Tagesgäste fehlen", klagt auch Thomas Michor, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach, Faaker See und Ossiacher See. Damit meint er die Touristen und die Einheimischen. Die Parkplätze mussten aufgrund des nasses Bodens kilometerweit weg verlegt werden. Dort stehen jetzt die Shuttlebusse und warten auf Fahrgäste.

Im Harley-Village sind die wichtigsten Güter (neben den Harleys natürlich) Hackschnitzel, die den Gatsch so halbwegs begehbar machen. 1000 Kubikmeter wurden seit Dienstag bereits verstreut.

"Wir sind das siebente Jahr in Faak, aber so ein Wetter haben wir noch nie erlebt", klagen Susi und Hannes aus Graz. Sie packen vorzeitig und fahren nach Hause. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die beiden drei Nächte bei Regengüssen im Zelt verbracht haben.