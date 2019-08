Der lebensgefährliche Blick aufs Handy

Laut einer Studie der Allianz Versicherung schreiben oder tippen 43 Prozent der Befragten zumindest hin und wieder beim Gehen. Fast jeder zweite Befragte nutzt das Handy, um zu fotografieren. Rund ein Viertel hört Musik und zwei Drittel telefonieren beim Gehen im Straßenverkehr. Auch am Fahrrad oder E-Scooter wollen viele nicht auf die neuesten Informationen verzichten. Im Rahmen von fünf Schwerpunktkontrollen der Wiener Polizei erwischten die Beamten insgesamt 68 Rad- oder Elektrorollerfahrer, die während der Fahrt das Mobiltelefon nutzten. In so einem Fall werden, ebenso wie beim Auto 50 Euro fällig.

Im Vergleich zum EU-Ausland ist die Strafe in Österreich aber extrem niedrig, liegt damit europaweiten Vergleich auf Platz 27. In Estland muss man bei einem Verstoß des Handyverbots 400 Euro bezahlen, in Großbritannien sind es 230 Euro, ebenso wie in den Niederlanden.