Kurz aufs Handy gesehen: Ein Jahr Haft für Todescrash

"Die Handys sind zu einer Landplage geworden", sagt der Verteidiger. Und die Richterin spricht davon, dass gerade bei diesen Fällen aus "generalpräventiver Sicht Zeichen gesetzt werden müssen".

Schwerste Verletzungen

Den Kopf gesenkt, die Schultern hängend, hört ein 27-Jähriger auf der Anklagebank sitzend den Ausführungen der Vorsitzenden in diesem Strafprozess zu. Der Mann aus dem Bezirk Tulln war am 16. März nach einem Discobesuch in Plankenberg mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht.