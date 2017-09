Der Hauptbahnhof soll ein "urbanes Wohnzimmer" werden

Am Freitag präsentierte er seinen Sieben-Punkte-Plan – falls ihn die Salzburger tatsächlich zum neuen Stadtchef wählen. Teil seines Programms ist auch das Vorhaben am Hauptbahnhof, das ein „Musterprojekt“ sei. Auinger kann sich vorstellen, ähnliche Konzepte in anderen Brennpunkt-Vierteln zu etablieren. „Kultur darf nicht nur in der Altstadt stattfinden“, meint der Anwärter auf das Bürgermeister-Amt.

Foto: APA/BARBARA GINDL Ansonsten setzt Auinger auf die Themen leistbares Wohnen, den Ausbau von Bildungseinrichtungen, den Dauerbrenner Verkehr und die Nutzung digitaler Angebote. So stellt Auinger eine „Bürgercard“ in Aussicht, mit der künftig Öffis, Parktickets und andere Angebote der Stadtverwaltung bezahlt werden können.