"Doktor Rosen": Der Häftling, dem die Frauen vertrauen

Arzt, 39 Jahre alt, wohnhaft in einer Villa in Wien-Döbling, als medizinischer Helfer in Syrien engagiert und Single. Mit dieser Personenbeschreibung suchte „Doktor Rosen“ – durchaus erfolgreich – auf Dating-Plattformen im Internet sein Glück. Bloß: Das vielversprechende Profil hatte ein 62-jähriger Häftling im Gefängnis Graz-Karlau angelegt. Er vertrieb sich in seiner Zelle die Zeit mit Online-Partnersuche. Und lockte mehreren ihm verfallenen Damen Geld, Wertsachen und Lebensmittel heraus. Am Montag hat in Wien der Prozess gegen den Mann begonnen.

Schon in der Vergangenheit hatte der Häftling einsame Frauen dazu gebracht, ihm Geld und Wertgegenstände zu überlassen, indem er ihnen Lügenmärchen auftischte und eine Beziehung in Aussicht stellte. Deshalb sitzt er in der Grazer Haftanstalt ein – offizielles Strafende: 2029. Der Schwindler nutzte ein in die Zelle eingeschmuggeltes Handy, um sich unter falschem Namen auf einer Partnervermittlungsseite zu registrieren und weiter Single-Frauen um den Finger zu wickeln.