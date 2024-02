Der Frühling lässt grüßen: Atlantikhoch bringt bis zu 18 Grad

Während sich im Westen und Süden am Sonntag weitgehend freundliches, oft sonniges und in den Niederungen windschwaches Wetter behaupten kann, ist es im Norden und Nordosten öfter stark bewölkt. Außerdem kann es da und dort ein wenig regnen. Dazu bläst in freien Lagen oft lebhafter bis kräftiger, oben auf den Bergen sogar stürmischer West-Nordwestwind, bei Frühtemperaturen je nach Wind von minus fünf bis plus zehn Grad und Tageshöchsttemperaturen von meist sieben bis 15 Grad.

Dienstag wird besonders warm

Besonders im Norden und Osten kann es am Montag bis über Mittag stärker bewölkt sein und dabei anfangs stellenweise auch tröpfeln oder leicht regnen. Am Nachmittag zieht das Wolkenband weiter und damit steigen die Chancen auf Sonnenschein. Allerdings bläst dort vielerorts sehr lebhafter bis kräftiger, an exponierten Stellen womöglich sogar stürmischer Westwind. Im Westen und Süden überwiegt bereits ab der Früh der sonnige Wettercharakter, nur stellenweise gibt es zähen Nebel oder Hochnebel, und dabei ist es in den Niederungen meist nur schwach windig. Die Frühtemperaturen betragen je nach Wind etwa minus drei bis plus elf Grad, die Tageshöchsttemperaturen meist neun bis 16 Grad.