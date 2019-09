Der Brunnenbauer von Bahia

Dürre und Wassermangel kommt den meisten Menschen nicht als erstes in den Sinn, wenn sie an Brasilien denken. Den meisten fällt schon eher Amazonas, dichter Dschungel und intensive Landwirtschaft ein – doch genau diese hat viele Kleinbauern vom fruchtbaren Land vertrieben. Der steirische Landwirt Josef Fink hat sich der Hilfe für diese landlosen brasilianischen Bauern verschrieben, denn woran es hier am meisten fehlt, ist Wasser.

Durch den Vortrag einer Klosterschwester und Missionarin ist der Landwirt aus Pischelsdorf in der Südoststeiermark 2005 auf die Zustände der Bauern im Nordosten Brasiliens aufmerksam geworden. „Es sind meist von den Großbetrieben vertriebene Kleinbauern, die in den Nordosten flüchten“, schildert Fink, der mittlerweile einen Verein zur Förderung von Brunnen und Hilfsprojekten in aller Welt gegründet hat.