Demokratie-Stunde auf Farsi: Wien in 20 Sprachen erklärt

Die Werte der neuen Heimat kennenzulernen, gestaltet sich oft schwierig, vor allem, weil es für viele einige Zeit braucht, um Deutsch zu lernen. Hier möchte „StartWien“ helfen. Das Projekt für neu zugewanderte Wiener soll mit einem neuen Kurs über Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte, der in 20 Sprachen angeboten wird, die Werte der Stadt schneller vermitteln.

Teilhabe am Leben

„Unser Ziel ist es, nicht nur Orientierung zu bieten, sondern auch ein Verständnis für die Werte, die unser Zusammenleben prägen“, sagt der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos). Mit den Kursen ermögliche man auch eine Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben in Wien.

Beim Besuch von Wiederkehr in der Volkshochschule Favoriten am Arthaberplatz, waren 250 neu zugewanderte Wiener dabei. Unterrichtet wurde Demokratie auf Farsi, der Amtssprache im Iran, Afghanistan und Tadschikistan. Die Teilnehmer lernten Grundlegendes über die österreichische demokratische Republik und die Bedeutung der Menschenrechte. „Es ist wichtig, das politische und rechtliche System zu kennen und zu verstehen, wie es unser Leben in Wien beeinflusst und unsere Rechte sicherstellt“, sagt Kursleiterin Nabila Naseri-Nayebkehl.