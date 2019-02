Dem Westen gehen die Tierärzte aus

In den 1970er- und 80er-Jahren zeichnete die TV-Serie „Der Doktor und das liebe Vieh“ ein romantisiertes Bild vom Land-Tierarzt. Das kann mit der Realität inzwischen ebenso wenig mithalten, wie der Alltag des ORF-„Bergdoktors“ mit jenem der Hausärzte am Land, die immer schwerer zu finden sind. Mit Nachwuchssorgen kämpft nun auch unter ähnlichen Vorzeichen wie bei den Allgemeinmedizinern der Berufsstand der Veterinärmediziner.

Denn bei ihnen steht ebenfalls die Pensionierungswelle der „Babyboomer“-Generation an. Eine weitere Parallele: Speziell am Land ist die Nachbesetzung von Stellen schwierig. „Wir haben einen eklatanten Mangel, was Tierärzte betrifft“, sagte Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der Regierungssitzung.