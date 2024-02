Defekter 3D-Drucker löste in Tirol Wohnungsbrand aus

Der technische Defekt eines 3D-Druckers hat am Freitagabend in einem Mehrparteienhaus in St. Johann in Tirol (Bez. Kitzbühel) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Zwei Bewohner des Gebäudes hörten kurz vor 20.30 Uhr explosionsartige Geräusche aus einer der Wohnungen, aus der in weiterer Folge Rauch drang. Daraufhin setzten die beiden Bewohner einen Notruf ab und starteten die Evakuierung des Hauses. Personen wurden keine verletzt, für eine Katze gab es aber keine Rettung.