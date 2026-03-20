Die Lücke bei Deepfake-Pornos: Kein eigener Straftatbestand

Die Schauspielerin Collien Fernandes machte die mutmaßliche sexuelle digitale Gewalt durch ihren Ex-Mann öffentlich. In Österreich ist die rechtliche Lage zu Deepfakes ein Graubereich.

„Für dieses konkrete Vorgehen wie im Fall Ulmen haben wir in Österreich keinen eigenen Straftatbestand“, sagt die Anwältin Veronika Appl von DLA Piper. Das bedeute aber nicht, dass Deepfakes straflos sind.

Vielmehr müsse geprüft werden, ob bestehende Delikte greifen. In Frage kommen etwa digitale sexualisierte Belästigung („Cyberflashing“), beharrliche Verfolgung im Netz („Cyber-Stalking“) oder unbefugte Bildaufnahmen. Doch genau hier liege das Problem: „Diese Tatbestände gehen in die richtige Richtung, bilden den konkreten Fall aber nicht vollständig ab“, so Appl. Es sei zum Beispiel nach wie vor unklar, ob KI-generierte Inhalte im Strafrecht überhaupt als „Bildaufnahme“ gelten.

104 Straftaten Auch klassische Delikte wie Beleidigung oder üble Nachrede könnten relevant sein – erfassen aber ebenfalls nicht die Komplexität von Deepfakes. Dementsprechend gibt es auch bei der Polizei keine konkreten Zahlen dazu. Laut Bundeskriminalamt (BK) fielen im Jahr 2024 104 Straftaten im Zusammenhang mit Deepfakes an. Um Straftaten mit diesem Modus Operandi künftig strukturiert erfassen zu können, wurde mit Jänner 2024 der Code Deepfake im Protokollierungssystem der Polizei als neue Begehungsform eingeführt.