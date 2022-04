David Egger mit 93,3 Prozent offiziell zum Salzburger SPÖ-Chef gewählt

Diese fünf Jahre haben einen Scherbenhaufen hinterlassen, aber wir Sozialdemokraten haben solche Scherbenhaufen immer wieder weggeräumt. Und wir werden es wieder tun.“ In Österreich sei es der Sozialdemokratie - im Gegensatz etwa zu Frankreich - gelungen, ein Abwandern der verunsicherten Menschen ins rechte Lager zu verhindern. „Wir müssen die Zukunft sein und nicht die Rechten.“

Nach Finanzskandal in der Krise

Die Salzburger Sozialdemokraten haben ein schweres Jahrzehnt hinter sich: Im Sog des Finanzskandals flog die Landeshauptfrau-Partei (großen Applaus gab es am Parteitag auch für Gabi Burgstaller) 2013 aus der Landesregierung - erstmals seit 1945 - und sackte in der Wählergunst von 45 Prozent (2004) auf gerade noch 20 Prozent (2018) ab.

Aber auch in der Landeshauptstadt kam der Fall: 2019 ging der Bürgermeister an die ÖVP verloren, und zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte ist die SPÖ nicht mehr stärkste Partei. Neben seiner Ansage in Richtung Landeshauptmann-Sessel gab sich Egger am Samstag auch überzeugt, 2024 in der Mozartstadt den Bürgermeister zurückzuerobern.