Das Wetter wird in der Karwoche zunehmend schlechter

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Die Karwoche beginnt mit bewölktem Wetter, milden Temperaturen und unergiebigen Schauern.

Ab Mittwoch wird es sonniger, bevor sich am Gründonnerstag dichte Wolken und Regen ausbreiten.

Am Karfreitag wird es regnerisch und deutlich kühler mit zeitweisen Auflockerungen am Nachmittag.

Nicht unbedingt rosig zeigt sich das Wetter in der Karwoche. Dafür wird es zunächst frühlingshaft mild.

Am Montag überwiegen alpensüdseitig ganztägig dichte Wolken mit ein paar Regentropfen oder unergiebigen Schauern. Nördlich des Alpenhauptkammes bleibt es bewölkt, aber meist niederschlagsfrei. Entlang des Alpenhauptkammes und am Alpenostrand bläst lebhafter Wind aus südlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen erreichen fünf bis elf Grad, die Tageshöchstwerte 15 bis 23 Grad.

Am Dienstag ziehen von Süden her wiederholt dichte Wolken durch und südlich des Alpenhauptkammes regnet es teils anhaltend und ergiebig. Im Süden und im Osten muss zeitweise mit Regen gerechnet werden, im Westen ziehen nur vereinzelt kurze Schauer durch. Am Nachmittag lockern die Wolken mit dem Südföhn an der Alpennordseite auf. Der Wind aus südlichen Richtungen weht im Bergland und am Alpenostrand lebhaft bis kräftig. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen sechs und 13 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 14 bis 22 Grad.

Am Mittwoch wird es sonniger An der Alpensüdseite stauen sich am Mittwoch tiefe Wolkenschichten, hier kann es ab und zu ein wenig regnen. Überall sonst überwiegt insgesamt sonniges Wetter. Etwas mehr Quellwolken machen sich am Nachmittag aber auch im äußersten Westen sowie auch abseits der Staulagen im Süden und Südosten bemerkbar. Hier steigt dann auch die Schauerneigung ein wenig an. Der Wind weht zunehmend mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, in Föhnstrichen auch kräftig. Die Frühtemperaturen erreichen fünf bis 13 Grad, die Höchstwerte je nach Sonne 14 bis 26 Grad.

Im äußersten Westen und im Südwesten startet der Gründonnerstag bereits bewölkt und hier regnet es zumindest zeitweise, in Osttirol und Oberkärnten tagsüber auch kräftiger. Überall sonst ist es zunächst noch länger freundlich mit durchziehenden hohen Schleierwolken. Erst im Tagesverlauf bricht der Südföhn dann zusammen und dichte Wolken und Regen breiten sich langsam weiter aus, spätestens in der Nacht auf Freitag regnet es dann überall. In Föhnstrichen bläst starker bis stürmischer Südwind, in den Niederungen mäßiger bis lebhafter Wind aus Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen sechs und 14 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von Südwest nach Ost zwischen elf und 25 Grad.

Verbreitet regnerisch am Karfreitag Am Karfreitag regnet es mit Tiefdruckeinfluss recht verbreitet und zeitweise auch kräftig. Sonnige Auflockerungen gibt es am ehesten am Nachmittag. Mäßiger bis lebhafter Westwind frischt auf und bringt merkbar kühlere Luft. Frühtemperaturen: fünf bis 14 Grad, untertags sind nicht mehr mehr als zwölf bis 17 Grad drinnen, wobei es am Nachmittag abkühlt.