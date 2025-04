Jugendlicher bei Motorradunfall in Niederösterreich getötet

Am Samstagvormittag ist ein 16-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Bad Schönau (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gestorben. Der Bursche war mit einem 18-Jährigen auf nicht zum Verkehr zugelassenen Motocrossrädern unterwegs, als sie einen Klein-Lkw beim Abbiegen überholen wollten und in das Fahrzeug krachten. Der ältere Biker erlitt schwere Verletzungen. Der Lenker des Kleinlasters blieb unverletzt.