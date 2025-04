40-Jähriger bei Arbeitsunfall im Bezirk Hollabrunn schwer verletzt

Bei einem Unfall im Zuge von Grabungsarbeiten in Sitzendorf an der Schmida (Bezirk Hollabrunn) ist am Dienstag ein 40-Jähriger schwer verletzt worden.

Polizeiangaben zufolge war ein Teil einer Mauer in sich zusammengebrochen, woraufhin ein Absperrgitter auf den Mann gefallen ist.

Der Niederösterreicher stürzte in der Folge gegen eine abgestellte Maschine. Ein Notarzthubschrauber flog den 40-Jährigen in das Universitätsklinikum Krems.