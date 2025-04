Ab Montag: Internationale Militärübung in Niederösterreich

Neben geländegängigen Fahrzeugen kommen auch Kampf- und Kampfschützenpanzer sowie Drohnen zum Einsatz. "Multinationale Übungen stellen für alle Beteiligten eine enorme Bereicherung im Kennenlernen der jeweiligen Einsatztechniken dar", erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung.

An der Übung "TRIAS25" nehmen 950 Schweizer, 150 deutsche und 200 österreichische Soldatinnen und Soldaten teil. In der ersten Übungswoche findet der Truppenaufmarsch statt, in der vierten ist der Rücktransport in die Heimatgarnisonen geplant.