Das verbotene Geschäft mit den Ärztedaten

Die Datensätze über den Medikamentenverbrauch haben etwa alle niederösterreichischen Spitäler, aber auch die Vinzenz-Gruppe an die US-Firma IMS Health gemeldet. Das ist insofern brisant, als dazu auch das Spital Göttlicher Heiland in Wien gehört. Dessen Geschäftsführer Martin Steinhart ist zugleich der Vizepräsident der Wiener Ärztekammer. Diese forderte jetzt ein Berufsverbot für jene 350 Ärzte, die an IMS Health Patientendaten verkauft hatten. Gestern, Donnerstag, legte noch Kammer-Vizepräsident Harald Mayer nach. Er will auch Konsequenzen für die Spitals-Manager.