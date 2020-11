Das tödliche Geschenk: Der Fall Heinz Kern

Am 14. September 1972 läutet es an der Türe eines Altbaus mitten in Graz. Helga Kern öffnet und der Postbote drückt ihr ein Paket in die Hand. Es handelt sich um eine Art Geschenkkorb, der an ihren Mann, den Turniertänzer und Tanzlehrer, Heinz Kern adressiert ist.

Einen Tag später ist Heinz Kern tot. Unter qualvollen Schmerzen musste er sterben. Kurz darauf wird der Gerichtsmediziner feststellen, dass der Fleischaufstrich, von dem Kern gegessen hatte, mit Arsen versetzt war. Eine heimtückische, geplante Tat.