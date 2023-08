Das sind die meistfotografierten Burgen und Schlösser des Landes

Im Westen liegen die Tiroler Festung Kufstein (39.448 Fotos) und die Vorarlberger Schattenburg (5.255 Fotos) vorne. Die Sieger weiterer lokaler Rankings: Burg Hochosterwitz in Kärnten (22.739 Fotos), die auf einem Vulkanfelsen errichtete Riegersburg in der Steiermark (17.941 Fotos) und das Schloss Ort am Traunsee in Oberösterreich (11.095 Fotos).