Das sind die Corona-Hotspots in Österreich

Es geht in die richtige Richtung. Die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Corona-Infektionen neigt sich weiter Richtung 50. Am Donnerstag betrug sie bundesweit 53,1 Fälle auf 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch sind in Österreich 562 neue Infektionen verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (675).

Die höchsten Inzidenzen finden sich auch weiterhin eher im Westen des Landes. Aber die Abstände zwischen den Regionen werden kleiner.