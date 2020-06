Das Red-Bull-Imperium schlägt zu

Fohnsdorf

Zuletzt schlug Mateschitz ganz groß zu: Schloss Gabelhofen und 15 Hektar große Grundstücke rund um die Aqualux-Therme inkamen Anfang April in seinen Besitz, ebenso das Seehotel insowie eine anschließende Villa. Im Ausseerland besitzt er bereits 7000 Quadratmeter der "Seewiese" beim, einem Naturschutzgebiet. Mit dem Forstgut Authal bei Bretstein reiht sich auch eine Jagd in das Besitztum ein. Und weil man Geld hat und nicht darüber spricht, herrscht Stillschweigen darüber, was so ein Großeinkauf wohl kostet.

Ein Faible für großteils zu Nobelherbergen adaptierte steirische Schlösser hat Mateschitz schon länger: Das G’schlössl in Großlobming, das Steirerschlössl in Zeltweg. Schloss Admontbichl in Obdach sowie Schloss Thalheim in Pöls gehören zu seinem Immobilienimperium, nicht zu vergessen der noble Hofwirt in Seckau.

Wenn die Steiermark das Spielzimmer ist, dann ist das Land Salzburg wohl das Büro des Multimilliardärs. Der Fußballclub Red Bull Salzburg samt Stadion und das Medienhaus sind in Wals-Siezenheim bei Salzburg. Der Hangar-7 ist eine moderne Eventlocation mit einer Sammlung historischer Flugzeuge, den "Flying Bulls", und dem Nobelrestaurant Ikarus am Salzburger Airport. Im Red-Bull-Trainingszentrum in Thalgau machen Sebastian Vettel und Lindsay Vonn ihre Leistungstests. Die Residenz Auhof in St. Wolfgang am Wolfgangsee wird von seinem Sohn Mark aus erster Ehe verwaltet. Er gilt als Kronprinz des Imperiums. Zum Drüberstreuen: Das Winterstellgut in Annaberg – ein Haubenrestaurant mit Haflingerzucht, mitten in der idyllischen Salzburger Berglandschaft.