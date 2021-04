Das Paradeiser-Projekt: Profi-Tipps für eine gute Tomatenernte

Was, wenn man als ungeduldige Hobby-Paradeiszüchterin die Pflanzen schon besorgt hat? Man kann es in einem Ein-Liter-Topf riskieren. Falls es in der Nacht kalt wird, muss der Topf wieder rein. Für Paradeiser bedeutet kalt eine Temperatur unter 10 Grad Celsius. Die Pflanzen sind sehr wärmeliebend. Das ist nicht ihre einzige Eigenschaft.

Stekovics sagt, Paradeiser „sind die drittintelligentesten Pflanzen der Welt“. Wenn der Gärtner oder die Gärtnerin nicht so intelligent seien – ein Problem. Aber die Tomaten sind Anpassungskünstlerinnen. Ihnen ist einiges zuzutrauen, wenn man ein paar Grundsätze beachtet:

Den Pflanzen Platz geben

Im Falle des Balkons einen 80-Liter-Topf verwenden. Im Hochbeet und im Garten ein bis eineinhalb Meter Platz zwischen den Pflanzen lassen. Paradeiser mögen keine Nachbarn (außer vielleicht Basilikum). Sie mögen es allerdings, wenn sie an der gleichen Stelle pflanzt wie in den vorangegangenen Jahren. „Alles, was mit Familie zu tun hat, macht ihnen Freude.“

Pflanzen wachsen lassen

Tomatenpflanzen nicht ausgeizen, erklärt Stekovics im Gegensatz zu vielen Lehrbüchern. Das heißt, er lässt den Pflanzen ihre Seitentriebe. Nicht herumzupfen, sondern das Gewächs so sein lassen, wie es ist. „Nur bewundern“, ist sein Rat. Er bindet die Pflanzen auch nicht hoch. Sie liegen am Boden. Lediglich Stroh wird unterbreitet.