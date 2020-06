Das letzte Habsburg-Rätsel: "Der Fall Pachmann"

Doch aus dieser geheimen Heirat – wie sie in adeligen Kreisen durchaus üblich war und volle Rechtsgültigkeit hatte – sollte sich ein gewaltiges Problem ergeben. Das Kaiserhaus hatte inzwischen eine andere Braut für Rudolf gefunden: Stefanie, die Tochter des Königs von Belgien. Die Trauung mit ihr fand am 10. Mai 1881, diesmal ganz offiziell, in der Wiener Hofkapelle statt. Das Peinliche an der Affäre: Der Kronprinz machte sich mit dieser zweiten Ehe der Bigamie schuldig.

Nicht genug damit: Seine „erste Frau“ Maria Antonia brachte vor 130 Jahren, am 7. März 1883 in der Villa Felicia in Cannes, wohin sie sich des für sie günstigeren Klimas wegen begeben hatte, einen Sohn namens Carl Rudolf zur Welt. Da sie mit Kronprinz Rudolf rechtsgültig verheiratet war, hatte das Kind Anspruch auf den Namen Habsburg-Lothringen.

Maria Antonia starb fünf Wochen nach der Geburt, am 13. April 1883 in Cannes an den Folgen ihres Lungenleidens, das während der Schwangerschaft in ein akutes Stadium getreten war. Ihr Leichnam wurde nach Wien überführt und in der Kapuzinergruft bestattet (in der Maria Antonia heute noch ruht).