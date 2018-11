Das Land Salzburg nimmt die Stadt bei den Öffis an der Hand

Als hätte es noch Schützenhilfe gebraucht, bekam Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll am Donnerstag Unterstützung vom Verkehrsclub Österreich. Während der ÖVP-Politiker bei der Vorstellung der kommenden Fahrplanänderungen Sätze sagte wie, „wir haben gesehen, dass wir zu viele Autos auf den Straßen haben“, oder, „wir haben eine überproportionale Zunahme an Auto-Zulassungen gerade im Flachgau“, veröffentlichte die Verkehrsorganisation die jüngsten Zahlen zu den CO 2 -Emissionen im Verkehr.

Der ist bereits für die Hälfte der CO 2 -Emissionen Salzburgs verantwortlich. Seit 1990 sind die Emissionen des Verkehrs um 78 Prozent gestiegen, jene des Gebäudesektors nahmen in der gleichen Zeit um 27 Prozent ab. Um den Status der, wie Schnöll sagt, „Stauhauptstadt“ loszuwerden, soll der öffentliche Verkehr in den kommenden Jahren massiv ausgebaut werden. Erster Schritt ist die Task Force „gemeinsame Verkehrsplanung“ mit Vertretern von Land, Stadt und Salzburger Verkehrsverbund.