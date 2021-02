Das Homeoffice wird zur Faschingsbühne

Egal ob groß oder klein: Es kann immer Spaß machen, einmal in die Haut von jemand anderem zu schlüpfen – und sei es nur in den eigenen vier Wänden. Und das geht nicht nur mit einem entsprechenden Kostüm: Nadja Hluchovsky, Make-up-Artist und vielfach ausgezeichnete Body-Painterin, hat für den KURIER eine Kurzanleitung zusammengestellt, wie man sich (oder seine Kinder) in Captain Jack Sparrow aus dem Film Fluch der Karibik verwandeln kann.

Wie man Captain Sparrow wird



Mit dunklem Make-up für gebräunten Teint kann man die Wangen, die Kinnlinie sowie die Schläfen stark einschattieren – dies sorgt für die kantigen Piraten-Gesichtszüge. Mit schwarzem Lidschatten gilt es, Smokey Eyes zu schminken und auch die Augenbrauen extra zu betonen, ebenso kann man großzügig schwarzen Eyeliner auftragen.

Wem dann noch er Bart fehlt: Die Bart-Konturen werden ebenfalls mit schwarzem Lidschatten vorgemalt. Für die feinen Bart-Härchen eignet sich dann am besten schwarzer Liquid-Liner. Wer möchte, kann das Kostüm natürlich noch mit Tuch, Hut oder Augenklappe vervollständigen