Das Haus, das allen offen steht, braucht Hilfe

Absolute Barrierefreiheit ist Frau Jungs Credo. Einerseits finanziell: „Familien, die beeinträchtigte Kinder haben, sind oft nahe am finanziellen Ruin, weil sie viel ausprobiert haben.“ Andererseits zwischenmenschlich: „Ein anderer Aspekt von Barrierefreiheit ist die emotionale Unvoreingenommenheit.“

Menschliche Tabuthemen

Jung erklärt das am Beispiel „Einkehr Leichtsinn“, dem kleinen Gastrobetrieb im Badhaus, der in den Sommermonaten geöffnet hat. „Da sind viele Familien mit Schlaganfall-Patienten gekommen, weil sie sich in anderen Restaurants schämen, wenn sie kleckern. Oder Krebspatienten, die einfach ihre Perücke abnahmen. All diese menschlichen Tabuthemen fanden hier statt“, spricht Frau Jung in der Vergangenheit, denn geöffnet hatte die Einkehr das letzte Mal 2019 – vor Corona.

Das schmerzt, denn das ganze Konzept vom Badhaus basiert auf freiwilligen Spenden: Keine fixen Preise für Gerichte bei der Einkehr, keine Saalmiete, wenn gemeinnützige Organisationen die Räumlichkeiten nutzen, keine Zimmerpreise, wenn hilfsbedürftige Familien Tage in einem der vier Appartements des Badhauses verbringen.