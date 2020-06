Das Glück liegt im Regal

Dass Fehringer 2013 ins kalte Wasser sprang, hat mehrere Gründe. "Es war die Idee, der Wegwerfgesellschaft zu trotzen. Es kann nicht sein, dass so viele Sachen am Müll landen, die sich andere vielleicht gar nicht leisten können." Der zweite Auslöser, Aussortiertem eine zweite Chance zu geben, war die berufliche Situation des Innsbruckers. "In meiner Firma wurden Leute abgebaut. Das war eine gute Gelegenheit, selber etwas zu machen." Das Konzept von Markus Fehringer scheint jedenfalls zu greifen. Inzwischen hat der Innsbrucker Jungunternehmer schon einen Franchisenehmer in Schwaz.

Fehringer betreibt das Geschäft gemeinsam mit seiner Mutter Mary. Sie hat 30 Jahre Flohmarkt-Erfahrung und jetzt doch noch etwas dazugelernt. "Es gibt nichts, das man nicht verkaufen kann." Die 55-Jährige staunt, was ihre Kunden teilweise in ihren Mietregalen platzieren. "Das letzte Mal ist jemand am Vormittag gekommen und hat eine verrostete Werkzeugkiste angeschleppt. Am Nachmittag war sie verkauft. Für 35 Euro", erzählt Fehringer lachend. Provisionen erhalten die "inn’s Fachl"-Chefs keine. Sie wickeln den Verkauf ab, das Geld bekommen die Regalmieter.