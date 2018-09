Das geplante Inferno im „Brandhaz“

Seit damals hat sich viel verändert, noch mehr aber seit dem Beginn der Feuerwehrschule im Jahr 1948. Damals wurde noch im alten Probstei-Gebäude in Eisenstadt-Oberberg geübt. Im September 1968 übersiedelte die „Schmiede der burgenländischen Florianis“ dann in die Leithabergstraße. Die Voraussetzungen waren im Vergleich zu heute bescheiden. „Wir haben seit damals massiv in realistische Ausbildungsanlagen investiert. Früher stand die Theorie im Vordergrund, jetzt gilt der Grundsatz: Realismus über alles. Heute besteht die Ausbildung aus einem Drittel Theorie und zwei Drittel Praxis“, sagt Bader.

Das „Herz“ der Feuerwehrschule ist das im Jahr 2010 mit Hilfe von EU-Förderungen und gemeinsam mit Ungarn errichtete Brandhaz. Im östlichen Nachbarland gibt es keine ähnliche Einrichtung, weshalb jede Woche ungarische Feuerwehren kommen, um realistische Einsatzszenarien zu üben. „Die Trupps im Brandhaz löschen ,in echt‘, allerdings ist alles computergesteuert. Wenn richtig gelöscht wird, erkennt das das System und das Feuer geht aus“, erklärt Bader.

5500 Lehrgangsteilnehmer begrüßt er jährlich mit seinen zwölf Mitarbeitern an der Feuerwehrschule, rund 80 Gastreferenten gestalten die rund 75 Lehrgänge, die in der Regel zwischen einem und fünf Tage dauern. Pro Jahr werden dabei rund 160 Pkw-Wracks „verarbeitet“. „Wir setzen Puppen rein, verformen die Fahrzeuge und üben dann, wie man die fiktiven Personen dann am besten rettet“, erklärt Bader, in dessen Amtszeit auch einige neue Konzepte entwickelt wurden. Wie etwa der SVE-Dienst, der Feuerwehrkameraden bei psychisch belastenden Einsätzen mit Rat und Tat zur Seite steht.