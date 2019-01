Erstes Foto: Das ist die vermisste Polizeikatze

Keine "Ablenkung"

Mancherorts wird ein Spindoktor von Innenminister Herbert Kickl vermutet, der mit der Meldung von anderen Problemen in seinem Ressort ablenken will. Deshalb ein paar Fakten zum Verschwinden von Mister Black und der Geschichte im KURIER: Die Katze ist wohl sehr weit weg von der berittenen Polizei. Schon in der Anzeige des Sonnenhofs im Burgenland wurde der Kater so beschrieben, dass es „nicht mit Menschen interagiert“.