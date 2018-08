Das erste Fertigteilhaus der Welt hat einen neuen Eigentümer

„Da waren zwei auf einer Linie. Der Verkäufer ist froh, dass sich ein Liebhaber für das Haus gefunden hat und dass es bewohnt wird“, erzählt Immobilienmakler Matthias Rettenbacher von Remax über den Deal.

„Das kann ich nur bestätigen. Es ist schwer für solche Gebäude den Richtigen zu finden. Ich habe das Haus auch wirklich schweren Herzens verkauft“, erzählt Janisch, den der KURIER in Gran Canaria erreicht. „Ich leide an einer Lungenkrankheit und vertrage deshalb die kalten Wintermonate nicht“, erklärt der Verkäufer. Unter Palmen wolle er nun den dritten Band seiner alpenländischen Wilderer-Geschichten fertigschreiben, kündigt er an. Nach Bad Ischl werde er aber immer wieder kommen. Das Schicksal der Villa will Janisch weiterverfolgen. Über die Geschichte des Gebäudes hat Janisch 6000 Broschüren für Interessierte aufgelegt. Architekt Johannes Lange baute das Haus 1890 in Berlin, dann zerlegte er es und stellte es 1893 für die Weltausstellung in Chicago wieder auf.