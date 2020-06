Das Christkind als Kulturexport

Weihnachten gefällt mir besser, seit ich Moslem bin", sagt Galib Stanfel. "Ich kann die besinnliche Zeit genießen und hab’ vor dem Heiligen Abend keinen Stress."

Der Musiktherapeut aus Pressbaum (NÖ) wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, konvertierte mit 21 aber zum Islam. Seine fünf Kinder werden muslimisch erzogen. Weihnachten feiern sie trotzdem, denn Brauchtum hat in der Familie einen hohen Stellenwert. Bei den Großeltern findet am Heiligen Abend ein Familienfest statt. Ganz traditionell, mit Christbaum und Geschenken.

"Mir ist wichtig, dass sich meine Kinder mit der religiösen Bedeutung von Weihnachten auseinandersetzen; dass sie es als christliches Fest akzeptieren. Aber, dass sie auch die Unterschiede zu unserer Religion kennen", erklärt Stanfel.

So ähnlich sehen das viele Muslime in Österreich: Weihnachten ist zwar ein christliches Fest, aber der Brauch hat Eingang in ihre Lebenswelt gefunden.