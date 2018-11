Das bringen die ersten Schneeflocken den Skigebieten

Die Turracherhöhe zwischen Kärnten und der Steiermark konnte den Fahrplan dagegen einhalten. Der erste Lift legt am Dienstag los. Der Schneefall kam wie gerufen, am Montag lagen acht Zentimeter Naturschnee, was vor allem für das Landschaftsbild gut ist.

Am Dienstag werden im Bergland des Südens noch einige Zentimeter dazukommen, sogar in Wien kann es vorübergehen stark schneien, bevor es in der zweiten Wochenhälfte wieder wärmer wird. Der erste Lift auf der Turracherhöhe, ein kleiner Schlepplift, wird vor allem von Trainingsgruppen genutzt. Sukzessive wollen die Bergbahnen in den folgenden Tagen weitere Lifte starten.