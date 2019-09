Das Außerfern: Tiroler Bezirk der extremen Wahlergebnisse

Jungholz: FPÖ gewann dazu, Grünen machten Verlust

Nimmt man das Ergebnis von Jungholz her, spiegelt dies so gar nicht das Ergebnis der Nationalratswahl wieder. Jungholz hat gerade mal 97 Wahlberechtigte – aber verzeichnet gleich drei Ausreißer. In dem idyllischen Bergdorf hat niemand die SPÖ gewählt, die FPÖ hat Stimmen dazugewonnen und die Grünen verzeichneten prozentuell den größten Verlust an Wählern.

Zuwächse konnte die FPÖ nämlich in nur zwei Gemeinden in ganz Österreich verzeichnen, neben Jungholz (mit einem Plus von 0,4 Prozentpunkten) auch in Raach am Hochgebirge in Niederösterreich (mit einem Plus von 0,1 Prozentpunkten).