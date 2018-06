Das 365-Euro-Ticket kostet die Länder 500 Millionen

Maria Vassilakous Forderung nach einer Citymaut für Wien war der Aufreger der vergangenen Wochen. Am Montag ging die grüne Wiener Vizebürgermeistern schließlich von ihrer umstrittenen Forderung ab – allerdings unter einer Bedingung. „Wenn wir jetzt die 365-Euro-Jahreskarte für die Ostregion einführen, brauchen wir keine Citymaut“, sagte sie.

Wie berichtet, hatten Wiens neuer Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ), Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Niederösterreichs SPÖ-Chef, Landesrat Franz Schnabl am Sonntag gemeinsame Anstrengungen für die Einführung eines derartigen Tickets und den Ausbau der Öffis in der Region versprochen. Vassilakou bezeichnete diesen Vorschlag als „ausgezeichnet“. Sollte er ernst gemeint sein, müssten die Verantwortlichen bis Jahresende die Rahmenbedingungen klären, sodass das Ticket ab Juni kommenden Jahres angeboten werden kann.

Als Zugeständnis an die SPÖ wollte Vassilakou ihre Äußerungen aber nicht sehen. Ihr sei es wichtig gewesen, mit ihrer Forderung eine Diskussion anzustoßen, erklärte sie. Und: Sollte es sich bei dem roten Länder-Vorstoß nur um eine „Nebelgranate“ handeln, führe nichts an einer Citymaut vorbei. „Ich werde sicher nicht still sein,“ sagte sie.

Welche Kosten kommen auf die Länder zu?

Es scheint aber, als ob Rot und Grün die Rechnung ohne den Wirt gemacht hätten. Denn aus dem Büro des nö. Verkehrslandesrats Ludwig Schleritzko (ÖVP) kommt eine klare Absage in Richtung 365-Euro-Jahreskarte: „Ich wüsste nicht, woher wir die finanziellen Mittel nehmen sollten.“

Um welche Summen es geht, hat der Verkehrsverbund Ost Region (VOR) berechnet: „Insgesamt müssten die Länder rund 500 Millionen Euro in die Hand nehmen, um das 365-Euro-Jahresticket zu finanzieren.“

Die drei Bundesländer würde das mögliche Öffi-Ticket finanziell unterschiedlich treffen. Niederösterreich und Burgenland vor allem in Sachen Jahreseinbußen. Hier wären jährlich rund 80 Millionen Euro vakant. Die Summe ergibt sich aus den Monats- und Jahreskarten, die wegfallen würden. Als Beispiel: Im Moment kostet die Jahreskarte von Gmünd nach Wien 2166 Euro (siehe Grafik). Die Preise im Verkehrsverbund steigen jedoch bereits am 1. Juli um etwas weniger als vier Prozent.