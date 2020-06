Dämpfer für Gegner der Stromautobahn

Danke für Ihren freundlichen Empfang“, sagte Wolfgang Hafner, Projektleiter der Austrian Power Grid (APG), angesichts der Buh-Rufe, die ihm am Montag in der Salzburg-Arena aus den Besucherreihen entgegenschlugen. Seine Präsentation der geplanten „ Stromautobahn“ von Elixhausen bei Salzburg bis nach Kaprun im Pinzgau wurde immer wieder von Zwischenrufen gestört. Es war der Beginn des wohl größten und emotionalsten Umweltverfahrens, das es je im Bundesland Salzburg gegeben hat.

An vier Verhandlungstagen werden die Details zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der geplanten 380-kV-Salzburgleitung diskutiert. Der erste Abschnitt des Freileitungsrings der Verbund-Tochter Austrian Porwer Grid (AP) zwischen St. Peter am Hart im oberösterreichischen Innviertel und Elixhausen ist bereits seit drei Jahren in Betrieb. Der zweite Abschnitt auf Salzburger Boden ist umstritten.