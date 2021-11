Covid-Zulage und Stipendium: Mehr Geld für die Pflegekräfte in Tirol

In der inzwischen bereits vierten Corona-Welle kommt das Tiroler Gesundheitssystem nun an den Anschlag. In Tirols Krankenhäusern mussten am Dienstag bereits 66 Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden. Das sind um vier mehr als am Tag davor und um über 50 Prozent mehr als noch vor einer Woche.

Tirol ist zudem eines von fünf Bundesländern, in dem die 7-Tage-Inzidenz derzeit immer noch über 1.000 liegt.

Für das Personal in den Spitälern ist die Betreuung der Covid-Patienten seit Beginn der Pandemie mit schweren körperlichen und seelischen Zusatzbelastungen verbunden. Dafür gebühre den Ärzten und Pflegekräften Respekt, „aber das reicht jetzt nicht mehr aus“, sagte Tirols VP-Gesundheitslandesrätin Annette Leja am Dienstag nach einer Sitzung der schwarz-grünen Landesregierung.