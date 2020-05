Covid-19-Infektion bei Milizsoldat in der Steiermark

Ein Soldat, der erst am 4. Mai in der Milizjägerkompanie Deutschlandsberg eingerückt ist, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte das steirische Militärkommando am Donnerstag. Die gesamte Kompanie fuhr vorher mit mehreren Autobussen zum Truppenübungsplatz Seetaler Alpen. Der Infizierte wurde sofort in häusliche Quarantäne entlassen. Ebenso wie rund 30 weitere Soldaten, die während der letzten Tage mit dem Mann Kontakt hatten. Sie müssen sich nun für 14 Tage in Isolation begeben.

Nähere Infos in Kürze.