Coronavirus: Unterschiede bei Bonus für 24-Stunden-Kräfte

Es soll Ersatzbetreuungsangebote geben

Auch in Salzburg spricht sich Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn ( Grüne) für eine einheitliche Regelung aus. Prioritär werde im Land derzeit an der Sicherstellung der Betreuung und Pflege zu Hause durch mobile Dienste, mögliche Entlastungsanbote für 24-Stunden-Betreuerinnen und stationäre Ersatzbetreuungsangebote gearbeitet. Zwei konkrete Angebote mit insgesamt mehr als 100 Plätzen seien in Prüfung.

In Wien wird es bis auf Weiteres keine Bonuszahlungen für 24-Stunden-Kräfte geben. Ein Sprecher von Sozialstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) sprach von anderen Strukturen in Wien als in ländlichen Gebieten. Die vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen des Pflege-Maßnahmenpakets - für Wien sind das laut Sozialressort 22 Millionen Euro - wolle man u.a. dafür nutzen, strukturelle Maßnahmen zu setzen, um Pflegebedürftige bei Bedarf in Einrichtungen unterbringen zu können.