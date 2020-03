Coronavirus: Semperit liefert 60 Millionen Schutzhandschuhe

Die Untersuchungs- und Schutzhandschuhe, die am Standort Kamunting in Malaysia produziert werden, kommen bis Ende April mit vier Flügen der Austrian Airlines nach Österreich. Die Verteilung übernimmt das Rote Kreuz. Bereits am morgigen Freitag wird die erste Lieferung eintreffen. "Wir freuen uns, dass wir mit unseren Schutzhandschuhen einen Beitrag zur besseren Bewältigung der Corona-Krise in Österreich leisten dürfen", sagt Martin Füllenbach, Vorstandsvorsitzender der Semperit AG Holding.