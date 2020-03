Coronavirus: Rechtliche Absicherung bei angehenden Ärzten fehlt

Das sahen jedoch einige Träger der Krankenanstalten anders: "Einige wurden einfach nicht angemeldet, sie sind nun nicht sozialversichert und fallen um die Aufwandsentschädigung in der Höhe von 650 Euro im Monat um", erklärt Berfin Sakar, ÖH-Vorsitzende der Studienvertretung Humanmedizin.

Vonseiten der MedUni versichert Vizerektorin Anita Rieder: "Wir versuchen, hier Lösungen zu finden. Die Lehrkrankenhäuser befinden sich auch in einer Ausnahmesituation, und wenn einzelne Abteilungen nun sagen, sie können im Moment niemanden aufnehmen, dann werden wir auch in diesem Fall eine Lösung für die Studierenden finden." Die arbeitsrechtliche Absicherung der KPJ-Studierenden liege aber nicht in ihrem Entscheidungsbereich.

"Möchten mithelfen"

Gerade diese arbeitsrechtliche Situation verunsichert viele der Studierenden. Sie sind während ihres Klinisch-Praktischen-Jahres nicht bei den Trägern der Krankenanstalten, in denen sie arbeiten angestellt, sie erhalten eine Aufwandsentschädigung, es gibt keine Pflegefreistellung, keinen Krankenstand oder Garantie für Weiterbeschäftigung, müssten sie sich in Quarantäne begeben. „Sie möchten mithelfen, in knapp vier Monaten sind sie fertig ausgebildete Ärztinnen und Ärzte - aber derzeit hängen sie in der Luft“, betont Sakar. Bevor man auf pensionierte Mediziner zurückgreife, würde es Sinn haben, diese Ressource „mit entsprechender Absicherung“ zu nutzen.

Auf KURIER-Nachfrage heißt es dazu aus dem Bildungsministerium: „Eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung und Fortzahlung im Quarantänefall bzw. Kinderbetreuung und notwendige Schutzausrüstung sollte grundsätzlich analog zum Gesundheitspersonal gewährleistet sein.“ Ein Mitwirken der KPJ-Studierenden bei der Bekämpfung des Coronavirus sei denkbar, in diesem Fall könnten aber entsprechende Regelungen im Epidemiegesetz geschaffen werden.