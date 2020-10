Coronavirus: Platter sieht ernste Lage bei Spitalskapazitäten

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und der Infektiologe und Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin, Günter Weiss, haben am Dienstag angesichts steigender Zahlen an Covid-19-Patienten in den Spitälern von einer "durchaus ernsten" Lage gesprochen. "Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um eine Überforderung unseres Gesundheitssystems zu verhindern", warnte Platter in einer Aussendung.

Mit der derzeitigen Bettenauslastung könne die Corona-Pandemie in Tirol noch mit den herkömmlichen Kapazitäten bewältigt werden, teilte das Land mit. In den vergangenen Tagen habe es jedoch eine "starke Steigerung" an Hospitalisierungen von Corona-Patienten gegeben. Während Ende letzter Woche noch 107 Corona-Infizierte stationär behandelt wurden, acht davon auf der Intensivstation, so waren es nach einer aktuellen Erhebung des Landeseinsatzstabes am Dienstag bereits 152 Personen, die in Tirols Krankenhäusern behandelt werden mussten, davon 18 intensivmedizinisch.

Am Montag war bekannt geworden, dass auch Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) ist mit dem Coronavirus infiziert ist.