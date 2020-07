Coronavirus: Erste positive Tests mit Heim-Kits aus Drogeriemarkt

Seit Mittwoch bietet die Drogeriemarktkette Bipa PCR-Test-Kits eines Wiener Start-ups für den Heimgebrauch an, am Samstag informierte der Hersteller über die beiden ersten positiven Ergebnisse: Ein Mann aus Wien und eine Frau aus dem Burgenland hätten per Selbsttests von "Lead Horizon" die Diagnose Covid-19 erhalten.

"Viel Zeit gewinnen" mit Selbsttests

Die Ergebnisse würden umgehend ins Epidemiologischen Meldesystem (EMS) eingespeist, die Behörden könnten daher mit Hilfe der Selbsttests "viel Zeit gewinnen", argumentierte der Virologe Christoph Steininger, einer der beiden Unternehmensgründer. Von der Rachenspülung bis zur elektronischen Verständigung seien bei dem Wiener keine 24 Stunden vergangen. Die Probe war Freitagmittag abgegeben worden, Samstagfrüh wurden der Erkrankte und die Behörde verständigt, so der Hersteller. Die Frau aus dem Burgenland führte den Test am Dienstagabend durch, er kam am Freitag per Post ins Labor.