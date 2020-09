Coronavirus: Behörde verordnet GTI-Fans bei Treffen Maske

Ein so starkes GTI-Herbsttreffen wie noch nie erwarten sich Touristiker am kommenden Wochenende in der Kärntner Region zwischen Faaker See und Wörthersee. Was den Behörden auch in Jahren ohne Coronavirus Kopfzerbrechen bereitet, ist heuer naturgemäß noch stärker im Fokus. Die Bezirkshauptmannschaft Villach-Land verordnet deshalb eine Maskenpflicht an bei Autofans besonders beliebten Stellen.

Neben dem eigentlichen GTI-Treffen, das jedes Jahr am Christi-Himmelfahrts-Wochenende in organisiertem Rahmen über die Bühne geht, haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr unorganisierte Nebentreffen etabliert: In den Wochen vor und nach Christi Himmelfahrt und auch im Herbst.

Menschenansammlungen erwartet

Im Gegensatz zur heuer abgesagten Tuning-Wallfahrt im Frühjahr werden ab kommendem Donnerstag tausende Autofreunde aus dem In- und Ausland in Kärnten erwartet. Und mit ihnen neben vollen Betten, Lärmbelästigung und Rekordumsätzen für Tankstellen - auch Menschenansammlungen.