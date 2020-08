Corona-Regeln: Was (noch immer nicht) erlaubt ist

Kein offizielles Harley-Treffen

Das trifft auch jene, die Veranstaltungen mit vielen PS verantworten. Die „European Bike Week“ am Faaker See, besser bekannt als Harley-Treffen, findet heuer offiziell nicht statt. Dennoch reisen laut Auskunft der örtlichen Tourismusexperten viele Motorradfahrer in der zweiten Septemberwoche wie gewohnt nach Kärnten, die Buchungslage sei gut. Ein organisiertes Rahmenprogramm gibt es für sie nur in kleinem Rahmen, zersplittert auf bis zu 30 Bühnen, anders klappt das vorerst nicht.

Das bedauern auch Veranstalter abseits des Sports. Das Nena-Konzert in Graz kommende Woche findet nicht statt, ebenso große Brauchtumsveranstaltungen vom „Aufsteirern“ (mit üblicherweise bis zu 100.000 Gästen) bis zu Kirtagen oder Wiesenmärkten quer durch Österreich. Dort die nötigen Abstände einzuhalten ist nicht möglich.