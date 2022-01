Corona: Ortschef von Flachau sieht Dynamik gebrochen

Ab Montag beginnt wieder die Schule. Nicht nur in Österreich, auch im benachbarten Deutschland oder in den Niederlanden enden die Weihnachtsferien. Bis zu den nächsten Ferien im Februar würde es nun auch ohne Corona deutlich ruhiger in den Wintersportregionen. Die Omikron-Welle schlägt im sogenannten Jänner-Loch auf.

In zahlreichen großen Tourismusorten hat sich aber schon in den vergangenen Tagen gezeigt, wie hochinfektiös die neue Virus-Mutation ist. Regelrechte Cluster haben sich in Skischulen gebildet, aber auch Kellner, Köche oder anderes Tourismuspersonal hat es erwischt. Wer in Österreich auf Saison geht, wird in der Regel in Personalunterkünften untergebracht, wo das Virus leichtes Spiel hat.