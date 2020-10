Corona bringt die Martinigans heuer ins Glas

Wie die Corona-Situation rund um Martini sein wird und ob das jährliche Ganslessen stattfinden kann, ist noch unklar. Die Wirte sind jedenfalls verunsichert, weiß der Besitzer der Gänseschar, Jürgen Resch: „Wegen der Corona-Maßnahmen haben einige Wirte ihr Ganslessen bereits komplett abgesagt und keine Weidegänse bestellt.“ Er verzeichnet bei seinen Kunden in der Gastronomie zwischen 20 und 100 Prozent Rückgang bei den Bestellungen. Die privaten Kunden haben ihre Gänse meist schon geordert. Damit niemand auf sein gebratenes Gansl zu Martini verzichten muss, geht der Landwirt einen neuen Weg in der Vermarktung. „Wir bieten ,Martini in the box‘ an“, sagt Resch. Gemeinsam mit dem Gastwirt Martin Fandl und dem Winzer Matthias Jalits hat er das Gansl-Set für zu Hause kreiert.

Die Gans kommt fertig gebraten und mit Sauce ins Glas, dazu gibt es Uhudler-Apfel-Rotkraut und Serviettenknödel – ebenfalls im Glas haltbar gemacht. Zusätzlich beinhaltet die Box noch eine Flasche Eisenberg DAC Reserve Ried Szapary vom Weingut Jalits, damit auch der passende Wein zum Gänsemenü parat ist.