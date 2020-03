Concord Card Casinos: 78 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet

Am Montag hat „ Pokerkönig“ Peter Zanoni hat die endgültige Schließung seiner Concord Card Casinos angekündigt. Am Dienstagvormittag werde der Insolvenzantrag eingereicht, sagte er zur APA. Laut Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform liegen noch keine Insolvenzanträge aus dem Hause Concord Card Casino vor.

Nun hat die die Casino-Equipment Vermietungs GmbH, ein Unternehmen des Pokerkönigs Peter Zanoni, 78 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet. Mit der Begründung: Betriebsschließung aufgrund von gesetzlichen Vorschriften. Es wurde die Auflösung von sechs Dienstverhältnissen von Arbeitern und 72 von Angestellten angezeigt. 23 von Ihnen haben eine höhere Ausbildung, 16 haben einen Fachausbildung.

"Mit großen Bedauern sehe ich mich veranlasst bekanntzugeben, dass ich mit dem heutigen Tage die Concord Card Casinos endgültig schließen muss“, schrieb Zanoni am Montag seinen Mitarbeitern. Gegenüber der APA kündigte er zudem an, am Dienstag einen Insolvenzantrag einzureichen. Rund 600 Mio. Euro Steuerschulden hatte er mit seiner CCC-Gruppe über die Jahre angesammelt. Dem gegenüber standen laut eigener Aussage Jahresumsätze um die 30 Mio. Euro.

Das könne nicht länger funktionieren, so der Unternehmer. Auf der Seite seiner CCC-Gruppe ist unterdessen nur von einer vorübergehenden Schließung die Rede. Dazu würde passen, dass auch am Europäischen Gerichtshof noch ein Verfahren anhängig ist.

Indes ist die CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH seit Februar 2016 pleite, die CCC Event Management GmbH seit Juni 2019, und die MONTESINO Entertainment Group seit Mai 2019.