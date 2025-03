Pilnaceks Tod: Wieso Peter Pilz um sein Buch fürchten muss

Schenkt man dem Zackzack-Herausgeber Glauben, würden von der untersten Ebene der Polizeiinspektion Mautern an der Donau , über Mord- und Tatortermittler und dem Chef des NÖ Landeskriminalamtes , bis hinauf zum Gerichtsmediziner und der zuständigen Staatsanwaltschaft Krems alle unter einer Decke stecken - was die Verschleierung der wahren Todesursache Pilnaceks anbelangt.

Wie Zöchbauer in seinem Antrag erläutert, vertritt Pilz im inkriminierten Buch die These, "dass Mag. Christian Pilnacek im Oktober 2023 ermordet wurde, was von den Behörden verschleiert worden wäre“. Dies sei laut Pilz angeblich sogar mit "größter Wahrscheinlichkeit“ der Fall, verweist der Anwalt auf Seite 207 des Buches.

Stefan Pfandler werde als Leiter des LKA unterstellt, an der angeblichen Ermordung und der späteren Vertuschung dieses Komplotts mitgewirkt zu haben, so Zöchbauer.

Auf Seite 90 im Buch heißt es, dass der angebliche "Suizid“ von Pilnacek eine "Schutzbehauptung für die Vertuschung der Todesursache“ gewesen wäre, und die "Aktionen des Landeskriminalamts noch weiter ins Zwielicht“ geraten würden. Pilz behauptet außerdem, dass die Sicherstellung von Pilnaceks Handy "hinter dem Rücken der Staatsanwaltschaft“ durchgeführt worden sei.

Ermittlungen "im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften"

Stefan Pfandler wehrt sich nun ebenso wie sein ehemaliger Chefermittler gegen diese „Vielzahl falscher Behauptungen“. Wie sein Anwalt betont, habe die Oberstaatsanwaltschaft Wien nach einer Prüfung bereits am 27. Februar 2025 in einer Pressemitteilung festgestellt, "dass sämtliche Ermittlungen im dem Fall im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften abgelaufen sind“. Auch Takàcs hat tags darauf als Bundespolizeidirektor alle Vorwürfe gegen die Beamten öffentlich zurückgewiesen.