Chinesische Touristen blieben mit Auto auf Skipiste in Österreich stecken

Vier Touristen aus China sind in Österreich mit ihrem Mietauto auf einer geöffneten Skipiste steckengeblieben. Sie seien schon am frühen Morgen losgefahren, weil sie „am Berg oben den Sonnenaufgang bestaunen wollten“, wie die Polizei Oberösterreich am Montag berichtete.

Der 29-jährige Fahrer hatte das Auto von einem Forstweg Richtung Krippenstein im Dachstein-Salzkammergut auf die Piste gelenkt. Die Touristen seien mit dem Auto nach wenigen Metern auf der Piste steckengeblieben.